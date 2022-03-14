Окупанти зруйнували очисні споруди в Запорізькій області. Брудна вода тече в Дніпро

За інформацією місцевої влади, зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, що подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації.

"Навіть у разі відновлення живлення функціонування очисних споруд неможливе. Наразі потребує капітального відновлення споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1. Зворотні води з міста зараз потрапляють до р. Дніпро без будь-якого очищення", - йдеться в повідомленні.

Там також зазначили, що за першої ж можливості, коли з’явиться доступ до цих об’єктів, ремонтні роботи будуть обов’язково проведені.

Фото: стічні води течуть в Дніпро через обстріл очисних споруд у Запорізькій області (zoda.gov.ua)

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