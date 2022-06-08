Оккупанты разместили неподалеку от Запорожья около 30 танков, - Минобороны

Российские военные разместили в 35 километрах от Запорожья около 30 танков. Таким образом враг наращивает огневые точки на данном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.
По его словам, враг развернул долговременные огневые точки во временно оккупированной Васильевке.
"На Запорожском (направлении) российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км на юг от Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки", - отметил Мотузяник.
Напомним, по данным экспертов, Запорожье может стать следующей мишенью для российских оккупантов.
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