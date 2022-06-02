Запорожье может стать следующей мишенью оккупантов, - эксперт

Учитывая баланс сил на сегодня оккупанты едва ли смогут проводить серьезные действия в направлении Запорожья. Станет ли город новой целью для России зависит от ситуации на востоке Украины.

Николаев

Потенциальная угроза для Николаева существует постоянно, потому что враг находится не слишком далеко от города, ведет постоянный обстрел с дальнобойной артиллерии и систем залпового огня. Но говорить о том, что в ближайшей перспективе – в течение 2-3 месяцев – противник сможет совершить серьезный прорыв в сторону Николаева, не приходится.

На этом направлении сложилась ситуация некоего баланса сил, которая не дает врагу возможность сконцентрировать силы и нанести удар в сторону Николаева. Плюс, общей численности российских войск, которые оперируют на правом берегу Днепра, физически недостаточно для того, чтобы совершить такой прорыв.

Все, что они могут делать – это безуспешно пытаться выйти на административные границы Херсонской области на западе – со стороны Николаевской области, и на севере – со стороны Днепропетровской области.

Запорожье

Те войска, которые агрессор сконцентрировал в районе Васильевки Запорожской области – это с прицелом на более далекую перспективу. Россия надеется на то, что им удастся оккупировать весь Донбасс и после этого, по методу последовательных операций, противник будет развивать наступление в сторону Запорожья. Но исходя из баланса сил на сегодня, едва ли они смогут проводить серьезные действия в направлении Запорожья.

Хотя они продолжают накапливать технику, и вероятность того, что Запорожье может стать их следующей мишенью совсем не исключается. Все будет зависеть от того, как будут развиваться боевые действия на востоке Украины.

Луганская область

Что касается захвата всей Луганской области, то учитывая, какую высокую политическую заинтересованность проявляет агрессор к этому региону, можно считать это вероятным сценарием развития событий. Нужно понимать, что мы будем оборонять Северодонецк до тех пор, пока в этом будет военная целесообразность. А потом ради сохранения жизни наших военных мы можем и отойти от этого города. Но это будет зависеть от развития ситуации. К тому же за Северодонецком еще есть Лисичанск, у которого есть свои преимущества в плане обороны.

Исходя из того, что на этом направлении оккупанты сконцентрировали колоссальное количество сил и средств, которые превышают наши в 3-5 раз, вероятно, они могут выйти на админграницы Луганской области.

Донецкая область

Насчет их шансов в Донецкой области – есть сомнения. В течение последних 45 дней, с тех пор, когда была объявлена операция на Донбассе, они по сути нигде не продвинулись. Разве что можно говорить об отдельных участках в районе Авдеевки, есть незначительное продвижение от Изюма в сторону Барвенково, но это на территории Харьковской области. То есть пока что нет оснований говорить о том, что агрессор может выйти на админграницы Донецкой области. У них попросту не хватает для этого сил.

Харьков

Риска повторного штурма или наступления на Харьков по крайней мере в ближайшие недели нет. Мы не видим сосредоточения сил противника для того, чтобы совершить такую операцию. Они слишком сконцентрированы на Донбассе для того, чтобы рассматривать вариант наступления на Харьков в ближайшее время.