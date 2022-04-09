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Окупанти бомбардували житловий будинок в Харкові

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Субота 09 квітня 2022 17:52
Окупанти бомбардували житловий будинок в Харкові Фото: окупанти бомбардували житловий будинок в Харкові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти влучили в житловий будинок на півночі Харкова. На місці вибуху утворилась 5-метрова вирва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Внаслідок обстрілу в одному з під’їздів зруйноване перекриття між поверхами, а квартири обвалилися всередину.

Згідно з попередніми даними рятувальників, загиблих немає. З-під завалів дістали сімох людей, які отримали незначні травми.

Очевидці повідомляють, що бачили снаряд, який падав з неба на парашутах.

Фото: окупанти бомбардували житловий будинок в Харкові (t.me/suspilnekharkiv)

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