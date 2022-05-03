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Оккупанты разбомбили самолетами элеватор в Рубежном, - ОВА

Фото: элеватор в Рубежном до бомбежки (elevatorist.com)
Автор: Наталия Гурковская

На территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс был полностью уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На предприятии была установлена ​​лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1,5 тыс. тонн в сутки, сепаратор, автовес, автоматический пробоотборник", - говорится в сообщении.

Гайдай добавляет, что уничтоженный элеваторный комплекс мог хранить 30 тысяч тонн зерна одновременно.

"Рашисты хотят устроить Голодомор. В оккупированных городах зафиксированы случаи вывоза нашего зерна в РФ. Ранее они также уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке", - уверен глава региона.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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