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Окупанти розбомбили літаками елеватор у Рубіжному, - ОВА

Фото: елеватор у Рубіжному до бомбардування (elevatorist.com)
Автор: Наталія Гурковська

На територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На підприємстві було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1,5 тис. тонн на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник", - йдеться в повідомленні.

Гайдай додає, що знищений елеваторний комплекс міг зберігати 30 тис. тонн зерна одночасно.

"Рашисти хочуть влаштувати Голодомор. В окупованих містах зафіксовані випадки вивозу нашого зерна в РФ. Раніше вони також знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку", - впевнений очільник регіону.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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