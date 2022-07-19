Оккупанты рассылают смс-сообщения о массовом ракетном обстреле Украины

В последние дни идет активная рассылка сообщения о том, что якобы "с 19 по 21 июля планируются массированные ракетные обстрелы" в некоторых городах Украины, а "со стороны Беларуси диверсионные группы продвинутся до 15-20 км по территории Украины для отвлечения украинских войск на других направлениях". "В данном случае враг использует такой элемент информационно-психологической операции, как "анонимный авторитет". То есть происходит рассылка якобы " инсайдерской "информации от" надежного источника где - то из ведомств", - говорится в сообщении ЦПД.

В ведомстве предупреждают, с начала полномасштабной войны с 24 февраля по всей территории Украины сохраняется высокая вероятность ракетных обстрелов. Поэтому ни в коем случае не следует игнорировать сигналы тревоги.