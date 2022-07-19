Окупанти розсилають смс-повідомлення про масовий ракетний обстріл України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Останніми днями триває активне розсилання повідомлення про те, що начебто "з 19 по 21 липня плануються масовані ракетні обстріли" в деяких містах України, а "зі сторони Білорусі диверсійні групи просунуться до 15-20 км територією України для відволікання українських військ на інших напрямках". "У даному разі ворог використовує такий елемент інформаційно-психологічної операції, як "анонімний авторитет". Тобто відбувається розсилка начебто "інсайдерської" інформації від "надійного джерела десь із відомств", - йдеться в повідомленні ЦПД.

У відомстві попереджають, від початку повномасштабної війни з 24 лютого по всій території України зберігається висока ймовірність ракетних обстрілів. Тому в жодному разі не слід ігнорувати сигнали тривоги.