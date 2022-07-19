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Оккупанты рассылают смс-сообщения о массовом ракетном обстреле Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 19 июля 2022 15:33
Оккупанты рассылают смс-сообщения о массовом ракетном обстреле Украины Фото: россияне пугают массовым ракетным обстрелом Украины (командование Повитяных сил ВСУ)
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупанты активировали смс-рассылку, в которой запугивают массированными ракетными обстрелами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В последние дни идет активная рассылка сообщения о том, что якобы "с 19 по 21 июля планируются массированные ракетные обстрелы" в некоторых городах Украины, а "со стороны Беларуси диверсионные группы продвинутся до 15-20 км по территории Украины для отвлечения украинских войск на других направлениях".Оккупанты рассылают смс-сообщения о массовом ракетном обстреле Украины"В данном случае враг использует такой элемент информационно-психологической операции, как "анонимный авторитет". То есть происходит рассылка якобы " инсайдерской "информации от" надежного источника где - то из ведомств", - говорится в сообщении ЦПД.

В ведомстве предупреждают, с начала полномасштабной войны с 24 февраля по всей территории Украины сохраняется высокая вероятность ракетных обстрелов. Поэтому ни в коем случае не следует игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, от ракетного обстрела Одесской области пострадали шесть человек, среди них ребенок.

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