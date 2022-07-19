Оккупанты рассылают смс-сообщения о массовом ракетном обстреле Украины
Оккупанты активировали смс-рассылку, в которой запугивают массированными ракетными обстрелами Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В последние дни идет активная рассылка сообщения о том, что якобы "с 19 по 21 июля планируются массированные ракетные обстрелы" в некоторых городах Украины, а "со стороны Беларуси диверсионные группы продвинутся до 15-20 км по территории Украины для отвлечения украинских войск на других направлениях"."В данном случае враг использует такой элемент информационно-психологической операции, как "анонимный авторитет". То есть происходит рассылка якобы " инсайдерской "информации от" надежного источника где - то из ведомств", - говорится в сообщении ЦПД.
В ведомстве предупреждают, с начала полномасштабной войны с 24 февраля по всей территории Украины сохраняется высокая вероятность ракетных обстрелов. Поэтому ни в коем случае не следует игнорировать сигналы тревоги.
Напомним, от ракетного обстрела Одесской области пострадали шесть человек, среди них ребенок.
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