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Окупанти розсилають смс-повідомлення про масовий ракетний обстріл України

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Україна, Вівторок 19 липня 2022 15:33
Окупанти розсилають смс-повідомлення про масовий ракетний обстріл України Фото: росіяни лякають масовим ракетним обстрілом України (командування Повітяних сил ЗСУ)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти активували смс-розсилку, в якій залякують масованими ракетними обстрілами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Останніми днями триває активне розсилання повідомлення про те, що начебто "з 19 по 21 липня плануються масовані ракетні обстріли" в деяких містах України, а "зі сторони Білорусі диверсійні групи просунуться до 15-20 км територією України для відволікання українських військ на інших напрямках".Окупанти розсилають смс-повідомлення про масовий ракетний обстріл України"У даному разі ворог використовує такий елемент інформаційно-психологічної операції, як "анонімний авторитет". Тобто відбувається розсилка начебто "інсайдерської" інформації від "надійного джерела десь із відомств", - йдеться в повідомленні ЦПД.

У відомстві попереджають, від початку повномасштабної війни з 24 лютого по всій території України зберігається висока ймовірність ракетних обстрілів. Тому в жодному разі не слід ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, від ракетного обстрілу Одеської області постраждали шестеро людей, серед них дитина.

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