Окупанти розсилають смс-повідомлення про масовий ракетний обстріл України
Окупанти активували смс-розсилку, в якій залякують масованими ракетними обстрілами України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Останніми днями триває активне розсилання повідомлення про те, що начебто "з 19 по 21 липня плануються масовані ракетні обстріли" в деяких містах України, а "зі сторони Білорусі диверсійні групи просунуться до 15-20 км територією України для відволікання українських військ на інших напрямках"."У даному разі ворог використовує такий елемент інформаційно-психологічної операції, як "анонімний авторитет". Тобто відбувається розсилка начебто "інсайдерської" інформації від "надійного джерела десь із відомств", - йдеться в повідомленні ЦПД.
У відомстві попереджають, від початку повномасштабної війни з 24 лютого по всій території України зберігається висока ймовірність ракетних обстрілів. Тому в жодному разі не слід ігнорувати сигнали тривоги.
Нагадаємо, від ракетного обстрілу Одеської області постраждали шестеро людей, серед них дитина.
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