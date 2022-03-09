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Оккупанты распространяют фейки о преследовании евреев в Житомирской области

Автор: Сергей Пышкин

Российская пропаганда в очередной раз прибегает к распространению фейков в отношении Украины. В этот же раз рассказывает о, якобы, преследовании евреев в Житомирской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В очередной раз оккупант прибегает ко лжи, чтобы посеять межнациональную рознь в нашей стране.

Однако, этот фейк уже успел опровергнуть главный раввин Житомира Шломо Вильгейм. По его словам, в Украине люди всех национальностей живут мирно. Также он призвал всех ответственно относиться к пропаганде и проверять информацию через надежные ресурсы.

"Украина - свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может вообще идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных вебсайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны воплотить свои смертоносные сценарии», – заявил Вильгейм.

Война России против Украины продолжается четырнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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