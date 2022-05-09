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Оккупанты пытаются закрепиться на двух южных направлениях, - Генштаб

Фото: Блок-пост в Николаеве (nikvesti.com)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал перегруппировку подразделений войск РФ на Южнобужском и Таврическом направлениях. В непризнанном же Приднестровье ситуация не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Российские оккупанты пытаются улучшить свое положение на захваченных территориях юга Украины. Кроме того, войска РФ предпринимают демонстративные действия, чтобы исключить переброску Сил обороны Украины в другие точки фронта.

"На Южнобужском и Таврическом направлениях противник проводит перегруппировку имеющихся подразделений с целью улучшения тактического положения своих войск. Наращивает системы огневого поражения и противовоздушной обороны, совершенствует инженерное оборудование позиций", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе ВСУ оценили ситуацию на Бессарабском направлении. По его данным, на территории "Приднестровской Молдавской Республики" обстановка осталась без изменений.

К слову, российские оккупанты собрались перебросить в Запорожскую область подразделения из Мариуполя.

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