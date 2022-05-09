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Окупанти намагаються взяти під контроль Рубіжне і готуються до наступу на Лисичанськ, - ОВА

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Луганська область, Понеділок 09 травня 2022 08:16
Окупанти намагаються взяти під контроль Рубіжне і готуються до наступу на Лисичанськ, - ОВА Фото: окупанти намагаються взяти під контроль Рубіжне і готуються до наступу на Лисичанськ (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За підтримки авіації та артилерії основні зусилля ворог зосередив на спробі взяття під контроль Рубіжного. Окупанти готуються до продовження наступальних дій у напрямку Лисичанська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Відзначається, що російські військові збільшили вогневий вплив і намагаються прорвати оборону.

При цьому на території Луганської та Донецької областей успішно відбиті шість атак росіян, знищені 20 танків, одна артилерійська система, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль і п'ять одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

За минулий тиждень відбита 71 ворожа атака. Знищено 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, п'ять спеціальних броньованих автомобілів, чотири одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога.

Підрозділами ППО збиті два літаки, один вертоліт, одна крилата ракета і 33 безпілотних літальних апарати окупантів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові відійшли на міцніші позиції від Попасної. За словами начальника Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, в місті зруйновано все.

Також в результаті обстрілу водоканалу в Попасній - мільйон осіб, у тому числі і жителі окупованої частини Донбасу залишилися без водопостачання.

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