Оккупанты пытаются ввести в обращение рубли в Мелитополе и Геническе, - СНБО

"На оккупированных территориях, в частности в городах Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области, оккупант пытается ввести в оборот собственную "деревянную" валюту", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для этого вражеские войска пытаются:

максимально ограничить ввоз гривневой наличности;

получить перечень лиц, получающих пенсии и социальные выплаты, чтобы осуществить эти выплаты в рублях;

перевести расчеты при розничной торговле в рубли.

"Таким образом, "стратеги" РФ пытаются включить оккупированные территории в собственную денежно-валютную орбиту, что должно усложнить взаимодействие нашего государства с его гражданами, и в далекой перспективе привести к деморализации населения и примирения с оккупацией", - поясняют в СНБО.

Однако, как отмечают в ведомстве, враг не учел следующий аспект: общая цифровизация страны, по которой почти все пенсии и социальные выплаты осуществляются в безналичной форме.

Напомним, вчера стало известно, что в России На Пермской печатной фабрике запустили печать фальшивых рублей в количестве 2,5 миллиарда. Сообщалось, что впоследствии их могут распространять во временно захваченных областях Украины.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 29-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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