Оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в двух областях, - сводка Генштаба

Российские оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатками подразделений, выведенных из Харьковского направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Противник продолжает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Кам' янка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.
За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник обстреливает инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:
По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил российской федерации на Бахмутском направлении. Значительные потери не разрешают продолжать боевые действия указанным подразделением без проведения дополнительных мероприятий.
Из-за нарушения Силами обороны логистического обеспечения оккупантов, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.
Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы противника, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты врага уточняются.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов три Су-25 и один Су-24М.
Напомним, украинские защитники уже освободили более 388 населенных пунктов и деоккупировали 8,5 тысяч квадратных километров Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.