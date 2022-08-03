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Оккупанты пытаются создать ударную группировку на Криворожском направлении, - ОК "Юг"

Фото: Оккупанты пытаются создать ударную группировку на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты начали создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вероятно, будут пытаться выйти на административную границу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Украинские военные отмечают, что противник продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны.

"Враг начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне вероятна и подготовка контрнаступления с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области", - проинформировали в ОК "Юг".

На рубеже Сухой Пруд - Белогорка захватчики попытались провести разведку боем при поддержке двух танков. Успеха не имели и с потерями отошли.

Кроме этого, в течение дня россияне нанесли два авиационных и два ракетных удара по позициям ВСУ. Атаки осуществлены с временно оккупированных территорий вдоль линии соприкосновения вертолетами и РСЗО "Смерч".

Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке.

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