Оккупанты снова пытаются прорваться через границу в Сумской области. Идет бой

"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, с самого утра продолжаются обстрелы области с территории России.

"Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич", - добавил он.

Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами.