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Оккупанты снова пытаются прорваться через границу в Сумской области. Идет бой

Фото: оккупанты снова пытаются прорваться через границу в Сумской области (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные пытаются снова прорваться через границу в Сумской области. В настоящее время идет бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, с самого утра продолжаются обстрелы области с территории России.

"Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич", - добавил он.

Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами.

Как сообщалось, пограничники утром 16 мая остановили российских диверсантов в Сумской области. Вражеские силы для прикрытия ДРГ открыли огонь по приграничной территории Украины.

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Сумская область