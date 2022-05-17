Оккупанты снова пытаются прорваться через границу в Сумской области. Идет бой

Российские военные пытаются снова прорваться через границу в Сумской области. В настоящее время идет бой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, с самого утра продолжаются обстрелы области с территории России.
"Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич", - добавил он.
Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами.
Как сообщалось, пограничники утром 16 мая остановили российских диверсантов в Сумской области. Вражеские силы для прикрытия ДРГ открыли огонь по приграничной территории Украины.
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