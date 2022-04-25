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Оккупанты пытаются перейти в наступление на Кривой Рог, - Вилкул

Александр Вилкул (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что оккупанты увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов Днепропетровской области в направлении Кривого Рога. Но все попытки атак успешно отбиты ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Вилкула.

"За последние сутки значительно увеличилась интенсивность обстрелов со стороны противника. Так ночью было два прилета "Смерчей" на околицы села Новолатовка. Сегодня обстреляны наши территории в районе Зеленодольской громады, населенных пунктов Новопавловка, Нововоронцовка, Трудолюбовка, Князевка и ряда других. Жертв, слава Богу, нет", - заявил Вилкул.

Он также сообщил, что российские войска несколько раз пытались переходить в атаку на линии соприкосновения, которая проходит внутри Херсонской области, с использованием бронетехники и пехотных подразделений. Благодаря стойкости и героизму солдат ВСУ успеха не имели. Враг отступил, понеся значительные потери в технике и живой силе.

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Вторжение России в УкраинуКривой Рог