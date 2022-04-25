Окупанти намагаються перейти в наступ на Кривий Ріг, - Вілкул

Начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області в напрямку Кривого Рогу. Але всі спроби атак успішно відбиті ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Вілкула.
"За останню добу значно збільшилася інтенсивність обстрілів з боку противника. Так вночі було два Прильоти "Смерчів" на околиці села Новолатівка. Сьогодні обстріляні наші території в районі Зеленодольської громади, населених пунктів Новопавлівка, Нововоронцовка, Трудолюбівка, Князівка та ряду інших. Жертв, слава Богу, немає", - заявив Вілкул.
Він також повідомив, що російські війська кілька разів намагалися переходити в атаку на лінії зіткнення, яка проходить всередині Херсонської області, з використанням бронетехніки та піхотних підрозділів. Завдяки стійкості та героїзму солдатів ЗСУ успіху не мали. Ворог відступив, зазнавши значних втрат у техніці та живій силі.
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