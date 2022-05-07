Оккупанты пытаются не допустить ВСУ на Слобожанском направлении, - Генштаб

На Слобожанском направлении российские военные основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения ВСУ в направлении государственной границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Кроме того, оккупанты осуществляли обстрелы с применением артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино Харьковской области.

Также враг усилил группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа путем подразделений резерва.

Ранее мы сообщали, что ВСУ освободили еще одно село под Харьковом.

Также мы писали, что в Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей.

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