Оккупанты пытаются не допустить ВСУ на Слобожанском направлении, - Генштаб
На Слобожанском направлении российские военные основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения ВСУ в направлении государственной границы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Также враг усилил группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа путем подразделений резерва.
Кроме того, оккупанты осуществляли обстрелы с применением артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино Харьковской области.
Ранее мы сообщали, что ВСУ освободили еще одно село под Харьковом.
Также мы писали, что в Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей.
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