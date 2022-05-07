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Окупанти намагаються не пропустити ЗСУ на Слобожанському напрямку, - Генштаб

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Субота 07 травня 2022 19:08
Окупанти намагаються не пропустити ЗСУ на Слобожанському напрямку, - Генштаб Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Слобожанському напрямку російські військові основні зусилля зосередили на недопущенні просування ЗСУ у напрямку державного кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Також ворог посилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу шляхом підрозділів резерву.

Окрім того, окупанти здійснювали обстріли із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Слатине Харківської області.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом.

Також ми писали, що у Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів.

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