Оккупанты пытаются атаковать на Харьковском направлении, но безуспешно, - Генштаб

На Харьковском направлении российские военные перешли к обороне и удержанию уже занятых позиций. Местами проводят контратаки, но безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

"На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения Сил обороны вглубь временно занятой территории. В отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки с целью восстановления утраченных позиций", - говорится в сообщении.

Военные добавляют, что боевые действия продолжаются в районах поселков Тернова и Борщева Харьковской области.

"Враг ведет усиленную воздушную разведку", - добавляют в Генштабе.