Оккупанты пытаются атаковать на Харьковском направлении, но безуспешно, - Генштаб

На Харьковском направлении российские военные перешли к обороне и удержанию уже занятых позиций. Местами проводят контратаки, но безуспешно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
"На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения Сил обороны вглубь временно занятой территории. В отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки с целью восстановления утраченных позиций", - говорится в сообщении.
Военные добавляют, что боевые действия продолжаются в районах поселков Тернова и Борщева Харьковской области.
"Враг ведет усиленную воздушную разведку", - добавляют в Генштабе.
Как сообщалось, в Харьковской области с начала контрнаступления ВСУ уже освободили 23 населенных пунктов. Российские войска усилили обстрелы украинских позиций, чтобы сдержать их продвижение к границе.
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