Окупанти намагаються атакувати на Харківському напрямку, але безуспішно, - Генштаб

На Харківському напрямку російські військові перейшли до оборони та утримання вже зайнятих позицій. Місцями проводять контратаки, але без успіху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
"На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій", - йдеться в повідомленні.
Військові додають, що наразі бойові дії тривають в районах селищ Тернова та Борщева Харківської області.
"Ворог веде посилену повітряну розвідку", - додають в Генштабі.
Як повідомлялося, у Харківській області з початку контрнаступу ЗСУ вже звільнили 23 населених пунктів. Російські війська посилили обстріли українських позицій, щоб стримати їх просування до кордону.
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