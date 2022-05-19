Окупанти намагаються атакувати на Харківському напрямку, але безуспішно, - Генштаб

На Харківському напрямку російські військові перейшли до оборони та утримання вже зайнятих позицій. Місцями проводять контратаки, але без успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

"На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій", - йдеться в повідомленні.

Військові додають, що наразі бойові дії тривають в районах селищ Тернова та Борщева Харківської області.

"Ворог веде посилену повітряну розвідку", - додають в Генштабі.