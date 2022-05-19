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Оккупанты пытаются атаковать на Харьковском направлении, но безуспешно, - Генштаб

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Харьков, Четверг 19 мая 2022 18:58
Оккупанты пытаются атаковать на Харьковском направлении, но безуспешно, - Генштаб Фото: Харьков после обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Харьковском направлении российские военные перешли к обороне и удержанию уже занятых позиций. Местами проводят контратаки, но безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения Сил обороны вглубь временно занятой территории. В отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки с целью восстановления утраченных позиций", - говорится в сообщении.

Военные добавляют, что боевые действия продолжаются в районах поселков Тернова и Борщева Харьковской области.

"Враг ведет усиленную воздушную разведку", - добавляют в Генштабе.

Как сообщалось, в Харьковской области с начала контрнаступления ВСУ уже освободили 23 населенных пунктов. Российские войска усилили обстрелы украинских позиций, чтобы сдержать их продвижение к границе.

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