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Окупанти намагаються атакувати на Харківському напрямку, але безуспішно, - Генштаб

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Харьків, Четвер 19 травня 2022 18:58
Окупанти намагаються атакувати на Харківському напрямку, але безуспішно, - Генштаб Фото: Харків після обстрілу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Харківському напрямку російські військові перейшли до оборони та утримання вже зайнятих позицій. Місцями проводять контратаки, але без успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій", - йдеться в повідомленні.

Військові додають, що наразі бойові дії тривають в районах селищ Тернова та Борщева Харківської області.

"Ворог веде посилену повітряну розвідку", - додають в Генштабі.

Як повідомлялося, у Харківській області з початку контрнаступу ЗСУ вже звільнили 23 населених пунктів. Російські війська посилили обстріли українських позицій, щоб стримати їх просування до кордону.

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