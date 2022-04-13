Оккупанты пытают и обвиняют в "шпионаже" украинского священника, - Денисова

Священника Православной церкви Украины россияне поместили в карцер, подвергают пыткам и обвиняют в "шпионаже".

Сообщается, что его вместе с другими участниками гуманитарной миссии спасательного судна "Сапфир" захватили в плен российские военные.

Кроме священника, в следственном изоляторе находятся еще почти 150 украинских военнослужащих. Их также пытает администрация СИЗО.

Денисова сказала, что это нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты нарушения РФ прав граждан Украины", - сказала она.