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Окупанти катують і звинувачують у "шпигунстві" українського священика, - Денісова

Окупанти катують українського священника (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові захопили в полон та катують настоятеля одеського Свято-Троїцького собору Василя Вирозуба. Зокрема, його незаконно утримують у СІЗО № 2 Бєлгородського району Росії, у місті Старий Оскол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову.

Священника Православної церкви України росіяни помістили до карцера, піддають тортурам та звинувачують у "шпигунстві".

Повідомляється, що його разом з іншими учасниками гуманітарної місії рятувального судна "Сапфір" захопили в полон російські військові.

Окрім священника, в слідчому ізоляторі перебувають ще майже 150 українських військовослужбовців. Їх також катує адміністрація СІЗО.

Денісова сказала, що це порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, а також Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав громадян України", - сказала вона.

Раніше ми повідомляли, що Україна звільнила з російського полону подружжя з Сумської області.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 49-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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