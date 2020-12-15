Оккупанты проводят военные сборы на Донбассе при участии российских офицеров

Украинская разведка зафиксировала проведение российско-оккупационными силами военных сборов на Донбассе. Для оказания методической помощи боевикам на Донбасс прибыли кадровые офицеры из управления 8 армии России.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

На этой неделе на полигонах оккупанты одновременно проводят сборы с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами технических средств разведки разведывательных подразделений и беспилотников артиллерийских подразделений.

Напомним, вчера боевики четыре раза нарушали перемирие на Донбассе. Украинские военные огонь в ответ на вражеские провокации не открывали.

Также РБК-Украина писало, что 12 декабря на Донбассе пострадали двое украинских военных. За сутки в зоне ООС зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, разведка фиксировала, что боевики укрепляют свои позиции во время перемирия на Донбассе.