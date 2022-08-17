Оккупанты проводят тотальную фильтрацию в Мелитополе после утреннего взрыва

После утреннего взрыва в захваченном Мелитополе оккупанты оцепили район ЧП и заблокировали выезд из города даже в сторону Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Пока они (оккупанты, - ред.) оцепили весь район. Нам не известно последствия и сколько врагов уничтожены или пострадали", - рассказал он.
По словам главы города, при этом последствия уже видны для жителей города и они, мягко говоря, неприятны.
"Враг заблокировал выезд из города. А на въезде проводит тотальную фильтрацию даже до того, что раздевает мужчин для ухода", - добавил мэр.
Федоров добавил, что после вчерашних взрывов не работает российское пропагандистское телевидение.
Как сообщалось, в среду, 17 августа, в захваченном россиянами Мелитополе произошел очередной взрыв.
Напомним, в оккупированном Мелитополе утром 16 августа прогремели сразу два взрыва. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного российскими военными.
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