Окупанти проводять тотальну фільтрацію у Мелітополі після ранкового вибуху
Після ранкового вибуху у захопленому Мелітополі, окупанти очепили район НП та заблокували виїзд з міста навіть у бік Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.
"Наразі вони (окупанти, - ред..) очепили весь район. Нам не відомо наслідки і скільки ворогів знищено або постраждало", - розповів він.
За словами очільника міста, при цьому наслідки вже видно для мешканців міста і вони, м’яко кажучи, неприємні.
"Ворог заблокував виїзд з міста. А на в’їзді проводить тотальну фільтрацію навіть до того, що роздягає чоловіків для досмотру", - додав мер.
Федоров додав, що після вчорашніх вибухів наразі не працює російське пропагандистське телебачення.
Як повідомлялося, у середу, 17 серпня, у захопленому росіянами Мелітополі стався черговий вибух.
Нагадаємо, у окупованому Мелітополі вранці 16 серпня пролунали одразу два вибухи. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого російськими військовими.
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