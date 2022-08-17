Окупанти проводять тотальну фільтрацію у Мелітополі після ранкового вибуху

Після ранкового вибуху у захопленому Мелітополі, окупанти очепили район НП та заблокували виїзд з міста навіть у бік Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

"Наразі вони (окупанти, - ред..) очепили весь район. Нам не відомо наслідки і скільки ворогів знищено або постраждало", - розповів він.

За словами очільника міста, при цьому наслідки вже видно для мешканців міста і вони, м’яко кажучи, неприємні.

"Ворог заблокував виїзд з міста. А на в’їзді проводить тотальну фільтрацію навіть до того, що роздягає чоловіків для досмотру", - додав мер.

Федоров додав, що після вчорашніх вибухів наразі не працює російське пропагандистське телебачення.