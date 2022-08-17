ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти проводять тотальну фільтрацію у Мелітополі після ранкового вибуху

Новость на русском →
Мелітополь, Середа 17 серпня 2022 18:20
Окупанти проводять тотальну фільтрацію у Мелітополі після ранкового вибуху Фото: окупанти проводять тотальну фільтрацію у Мелітополі після ранкового вибуху (Getty Images)
Автор: Наталя Боротканич, Наталія Гурковська

Після ранкового вибуху у захопленому Мелітополі, окупанти очепили район НП та заблокували виїзд з міста навіть у бік Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

"Наразі вони (окупанти, - ред..) очепили весь район. Нам не відомо наслідки і скільки ворогів знищено або постраждало", - розповів він.

За словами очільника міста, при цьому наслідки вже видно для мешканців міста і вони, м’яко кажучи, неприємні.

"Ворог заблокував виїзд з міста. А на в’їзді проводить тотальну фільтрацію навіть до того, що роздягає чоловіків для досмотру", - додав мер.

Федоров додав, що після вчорашніх вибухів наразі не працює російське пропагандистське телебачення.

Як повідомлялося, у середу, 17 серпня, у захопленому росіянами Мелітополі стався черговий вибух.

Нагадаємо, у окупованому Мелітополі вранці 16 серпня пролунали одразу два вибухи. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого російськими військовими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь
NEWS
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
DAILY
Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям