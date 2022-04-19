UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты проводят перепись пенсионеров в Запорожской области, - разведка

Фото: российские оккупанты проводят перепись украинских пенсионеров в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты проводят перепись украинских пенсионеров в Запорожской области. Также известно о начале оформления гражданства РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, в оккупированной Снегиревке Запорожской области захватчики начали перепись украинцев пенсионного возраста. Противник также объявил об установлении в населенном пункте российской администрации, открытии отделения "Почты России".

Кроме того, оккупанты объявили о запуске мобильной связи и интернета от российских провайдеров. Также появилась информация о раздаче населению российских паспортов, включая заграничные.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области захватчики похитили 155 человек. По последним данным, в плену остаются 69 украинцев.

Отметим, жителей Запорожской области просят оперативно сообщать о похищении людей оккупантами.

Война России против Украины идет 55-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьГлавное управление разведкиМинистерство обороны УкраиныВойна в Украине