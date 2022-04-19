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Оккупанты проводят перепись пенсионеров в Запорожской области, - разведка

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Киев, Вторник 19 апреля 2022 19:14
Оккупанты проводят перепись пенсионеров в Запорожской области, - разведка Фото: российские оккупанты проводят перепись украинских пенсионеров в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты проводят перепись украинских пенсионеров в Запорожской области. Также известно о начале оформления гражданства РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, в оккупированной Снегиревке Запорожской области захватчики начали перепись украинцев пенсионного возраста. Противник также объявил об установлении в населенном пункте российской администрации, открытии отделения "Почты России".

Кроме того, оккупанты объявили о запуске мобильной связи и интернета от российских провайдеров. Также появилась информация о раздаче населению российских паспортов, включая заграничные.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области захватчики похитили 155 человек. По последним данным, в плену остаются 69 украинцев.

Отметим, жителей Запорожской области просят оперативно сообщать о похищении людей оккупантами.

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