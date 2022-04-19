Окупанти проводять перепис пенсіонерів у Запорізькій області, - розвідка

Російські окупанти проводять перепис українських пенсіонерів у Запорізькій області. Також відомо про початок оформлення громадянства РФ.

Крім того, окупанти оголосили про запуск мобільного зв'язку та Інтернету від російських провайдерів. Також з'явилася інформація про роздачу населенню російських паспортів, включаючи закордонні.

За даними розвідки, в окупованій Снігурівці Запорізької області загарбники почали перепис українців пенсійного віку. Противник також оголосив про встановлення в населеному пункті російської адміністрації, відкриття відділення "Пошти Росії".

Нагадавши, на окупованих територіях Запорізької області загарбники викрали 155 осіб. За останніми даними, в полоні залишаються 69 українців.

Зазначимо, жителів Запорізької області просять оперативно повідомляти про викрадення людей окупантами.

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