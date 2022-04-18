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Оккупанты проводят милитаризацию детей в Донецкой и Луганской областях, - Денисова

Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Старобельске Луганской области запланировано открытие крупнейшего на временно оккупированной территории казачьего кадетского корпуса на 400 мест. Соответствующее решение принято в конце марта в Луганске во время заседания по поддержке и развитию казачьего компонента в системе образования "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Также кадетские корпуса и классы оккупационная власть планирует открывать в Северодонецке и Лисичанске.

По состоянию на конец 2021 года, на временно оккупированной территории Луганской области функционировало 62 кадетских класса, в которых учились более 1 200 детей, и два кадетских корпуса, в которых обучалось 417 детей.

Кроме того, среди выпускников кадетских корпусов уже есть погибшие. В частности, в начале апреля 2022 года во время выполнения "боевых задач" оккупантов погиб Андрей Дегтяренко, выпускник Республиканского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова (город Луганск), выпускник 2017 года.

"Пропагандируя вступление в армию гражданского населения, включая детей, с временно оккупированных территорий, РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах", - написала омбудсмен.

Ранее мы сообщали что Денисова пояснила, что делать гражданским, которых Россия насильно транспортировала к себе.

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