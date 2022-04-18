Окупанти проводять мілітаризацію дітей у Донецькій та Луганській областях, - Денісова

Також кадетські корпуси та класи окупаційна влада планує відкривати у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Станом на кінець 2021 року, на тимчасово окупованій території Луганської області функціонувало 62 кадетських класи, в яких навчалися понад 1 200 дітей, та два кадетських корпуси, в яких навчалося 417 дітей.

Окрім того, серед випускників кадетських корпусів вже є загиблі. Зокрема, на початку квітня 2022 року під час виконання "бойових завдань" окупантів загинув Андрій Дегтяренко, випускник Республіканського козачого кадетського корпусу імені маршала авіації Олександра Єфімова (міста Луганськ), випускник 2017 року.

"Пропагуючи вступ до армії цивільного населення, включаючи дітей, з тимчасово окупованих територій, РФ грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах", - написала омбудсмен.