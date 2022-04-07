Оккупанты проводят демонстрации, чтобы помешать переброске подразделений ВСУ из Полесья, - Генштаб

Российские оккупанты на Полесском направлении активных действий не проводили. В частности, оккупанты проводят демонстрации, чтобы помешать переброске подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что подразделения оккупантов, которые выведены на территорию Республики Беларусь, осуществляют демонстрационные действия с целью недопущения переброски подразделений Вооруженных Сил Украины из указанного района на другие направления.

Также Силы обороны Украины, нанося потери оккупантам, продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантами территории на отдельных направлениях.