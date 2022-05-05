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Оккупанты проводили наступление и хотели вернуть позиции в Старом Салтове, - Генштаб

Оккупанты проводили наступление в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска на Слобожанском направлении проводили наступление и хотели восстановить утраченные позиции в районе города Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что военные России провели неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

Отмечается, что враг продолжает наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины с целью препятствования перемещения гуманитарных грузов и военно-технической помощи.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области во время обстрела погиб житель села, ранены ребенка.

Также мы писали, что в Харьковской области ВСУ уничтожили российский "Бук".

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Харьков