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Оккупанты провалили попытки продвижения к Харькову и Славянску: сводка Генштаба

Фото: ВСУ не дали оккупантам продвинуться к Харькову и Славянску (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Войска РФ пытались продвинуться на Харьковском и Славянском направлениях. Их планы завершились провалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

  • На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений не наблюдается. ВСУ активизировали применение комплексов радиоэлектронной борьбы для препятствованию вражеской разведке.
  • На Северском направлении россияне задействовали авиацию для удара неподалеку Владимировки Сумской области.
  • На Харьковском направлении оккупанты пытаются приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка - Дементьевка. Украинские воины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции.
  • На Славянском направлении враг активизировал работу артиллерии. При этом были попытки штурма противника в направлениях Долгенькое - Краснополье, Пасека - Долина, которые отбили украинские воины. Враг отступил.
  • На Донецком направлении российские военные пытаются приблизиться к линии соприкосновения населенных пунктов и обстреливают позиции бойцов ВСУ. Также захватчики совершили безуспешную попытку штурмовых действий на направлении Золотаревка - Верхнекаменское. Метким огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаревки.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает постоянные обстрелы позиций украинских военных. При этом штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая - Авдеевка. Успеха не имеет, с потерями отошел.
  • На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на обороне занятых позиций.

"Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Русскому командованию все труднее пополнять подразделения, несут потери в развязанной им бессмысленной войне", - подчеркнули в Генштабе.

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ХарьковСлавянскГенштаб ВСУВойна России против Украины