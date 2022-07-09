Окупанти провалили спроби просування до Харкова та Слов'янська: зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках значних змін не спостерігається. ЗСУ активізували застосування комплексів радіоелектронної боротьби для перешкоджанню ворожій розвідці.
На Сіверському напрямку росіяни задіяли авіацію для удару неподалік Володимирівки Сумської області.
На Харківському напрямку окупанти намагаються наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка - Дементіївка. Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції.
На Словʼянському напрямку ворог активізував роботу артилерії. При цьому були спроби штурму противника у напрямках Довгеньке - Краснопілля, Пасіка - Долина, які відбили українські воїни. Ворог відступив.
На Донецькому напрямку російські військові намагаються наблизитися до лінії зіткнення населених пунктів і обстрілюють позиції бійців ЗСУ. Також загарбники здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка - Верхньокамʼянське. Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує постійні обстріли позицій українських військових. При цьому штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата - Авдіївка. Успіху не має, з втратами відійшов.
На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують зусилля на обороні зайнятих позицій.
"Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні", - підкреслили у Генштабі.