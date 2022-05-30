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Окупанти прорвалися всередину Сєвєродонецька, тривають вуличні бої, - Гайдай

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Україна, Понеділок 30 травня 2022 21:23
Окупанти прорвалися всередину Сєвєродонецька, тривають вуличні бої, - Гайдай Фото: Сергій Гайдай (Telegram)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російським військам вдалося прорватися всередину Сєвєродонецька. Там зв'язавався вуличний бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Голова Луганської області розповів, що окупантам вдалося дещо просунутися всередину Сєвєродонецька. Там наразі - вуличні бої, тож мешканцям міста небезпечно виходити з укриттів.

Також Гайдай прокоментував сьогоднішній обстріл евакуаційної машини під Лисичанськом, де загинув французький журналіст.

"Французький журналіст, дістав поранення патрульний поліцейський, ще один журналіст та перекладачка отримали контузію. Усіх везуть в лікарню в Дніпро", - сказав голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, з Луганської області офіційно зупинили евакуацію. У понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за бажаючими виїхати, загинув журналіст з Франції.

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