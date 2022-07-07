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Окупанти продовжують запускати ракети, які самі повертаються до них (відео)

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Херсон, Четвер 07 липня 2022 09:11
Окупанти продовжують запускати ракети, які самі повертаються до них (відео) Фото: окупанти продовжують запускати ракети, які самі повертаються до них (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти запустили "ракети-бумеранги" з Херсона. Після зльоту ракети самі розвернулися в небі і впали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Сьогодні русня запускала ракети-бумеранги з Херсона. Після запуску ракета розвертається і починає падати. Місцеві канали пишуть, що з 7 випущених 4 впало після зльоту", - повідомив він.

Раніше подібний курйозний випадок спостерігали жителі Харківської області. Окупанти запустили ракети з Бєлгородської області, а вони розвернулися в повітрі і вдарили в поле.

Варто зазначити, що російські війська продовжують обстрілювати територію України так званою "високоточною зброєю". Зокрема, в середу окупанти завдали удару по педагогічному університету в Харкові. В результаті обстрілу загинула людина.

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