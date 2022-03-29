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Оккупанты продолжают наступление на Мариуполь, но центр города под контролем Украины, - разведка Британии

Фото: оккупанты продолжают наступление на Мариуполь, но центр города под контролем Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В военной разведке Министерства обороны Великобритании информируют, российские оккупационные войска продолжают наступление на Мариуполь, постоянно его обстреливая. Однако центр города остается под контролем Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Британии в Twitter.

"Украинские силы продолжают проводить локализованные контрнаступления к северо-западу от Киева, в том числе на Ирпень, Бучу и Гостомель. Эти атаки имели определенный успех, и войска РФ были отброшены с ряда позиций. Российские войска продолжают наступление на Мариуполь с непрерывными интенсивными обстрелами города, однако центр города остается под контролем Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным разведки, в других местах российские силы удерживают позиции блокирования, пытаясь реорганизовать и перезагрузить свои силы.

Напомним, по данным Генштаба, группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Так, одновременно украинские бойцы продолжают удержание круговой обороны Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова.

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