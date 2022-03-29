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Окупанти продовжують наступ на Маріуполь, але центр міста під контролем України, - розвідка Британії

Фото: окупанти продовжують наступ на Маріуполь, але центр міста під контролем України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Військовій розвідці Міністерства оборони Великобританії інформують, російські окупаційні війська продовжують наступ на Маріуполь, постійно його обстрілюючи. Однак центр міста залишається під контролем України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Британії в Twitter.

"Українські сили продовжують проводити локалізовані контрнаступи на північний захід від Києва, у тому числі на Ірпінь, Бучу та Гостомель. Ці атаки мали певний успіх, і війська РФ було відкинуто з ряду позицій. Російські війська продовжують наступ на Маріуполь з безперервними інтенсивними обстрілами міста, однак центр міста залишається під контролем України", - йдеться в повідомлені.

Разом з тим, за даними розвідки, в інших місцях російські сили утримують позиції блокування, намагаючись реорганізувати та перезавантажити свої сили.

Нагадаємо, за даними Генштабу, угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Так, одночасно українські бійці продовжують утримання кругової оборони Маріуполя і оборону і стримування просування противника в районі Чернігова.

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