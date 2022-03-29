Окупанти продовжують наступ на Маріуполь, але центр міста під контролем України, - розвідка Британії

"Українські сили продовжують проводити локалізовані контрнаступи на північний захід від Києва, у тому числі на Ірпінь, Бучу та Гостомель. Ці атаки мали певний успіх, і війська РФ було відкинуто з ряду позицій. Російські війська продовжують наступ на Маріуполь з безперервними інтенсивними обстрілами міста, однак центр міста залишається під контролем України", - йдеться в повідомлені.

Разом з тим, за даними розвідки, в інших місцях російські сили утримують позиції блокування, намагаючись реорганізувати та перезавантажити свої сили.

Нагадаємо, за даними Генштабу, угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Так, одночасно українські бійці продовжують утримання кругової оборони Маріуполя і оборону і стримування просування противника в районі Чернігова.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 34 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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