Оккупанты продолжают наступательные действия в направлении Изюма. Проводят разведку

Российские военные продолжают наступательные действия в направлении Изюма. Проводит разведку с целью выявления слабых мест в позициях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

С целью выявления слабых мест в позициях ВСУ, враг проводит разведку.

"На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать город Харьков. Основные усилия врага сосредотачиваются на продолжении наступательных действий в направлении города Изюм", - пишет пресс-служба.

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