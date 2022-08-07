Оккупанты продлили высокий уровень террористической опасности в Севастополе

Оккупационные власти Севастополя решили продлить высокий уровень террористической опасности на фоне недавнего взрыва возле штаба Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "правительства Севастополя", которое приводит ТАСС.

Отмечается, что высокий уровень террористической опасности в городе продлят до 14 августа. "На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности", - сказано в сообщении.