Оккупанты продлили высокий уровень террористической опасности в Севастополе
Оккупационные власти Севастополя решили продлить высокий уровень террористической опасности на фоне недавнего взрыва возле штаба Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "правительства Севастополя", которое приводит ТАСС.
Отмечается, что высокий уровень террористической опасности в городе продлят до 14 августа.
"На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности", - сказано в сообщении.
Напомним, 31 июля оккупационные власти Севастополя заявили об ударе по штабу Черноморского флота РФ. Атаку якобы совершил украинский беспилотник.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.