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Окупанти продовжили високий рівень терористичної небезпеки в Севастополі

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Севастополь, Неділя 07 серпня 2022 19:48
Окупанти продовжили високий рівень терористичної небезпеки в Севастополі Фото: окупанти продовжили високий рівень терористичної небезпеки у Севастополі (flickr by RIck H)
Автор: Іван Носальський

Окупаційна влада Севастополя вирішила продовжити високий рівень терористичної небезпеки на тлі недавнього вибуху біля штабу Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "уряду Севастополя", яке наводить ТАСС.

Відзначається, що високий рівень терористичної небезпеки в місті продовжать до 14 серпня.

"На підставі інформації правоохоронних органів про загрозу вчинення терористичного акту та організації діяльності з протидії його вчиненню рішенням голови антитерористичної комісії в Севастополі встановлено високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня окупаційна влада Севастополя заявила про удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Атаку нібито здійснив український безпілотник.

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