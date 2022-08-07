Окупанти продовжили високий рівень терористичної небезпеки в Севастополі
Окупаційна влада Севастополя вирішила продовжити високий рівень терористичної небезпеки на тлі недавнього вибуху біля штабу Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "уряду Севастополя", яке наводить ТАСС.
Відзначається, що високий рівень терористичної небезпеки в місті продовжать до 14 серпня.
"На підставі інформації правоохоронних органів про загрозу вчинення терористичного акту та організації діяльності з протидії його вчиненню рішенням голови антитерористичної комісії в Севастополі встановлено високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 31 липня окупаційна влада Севастополя заявила про удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Атаку нібито здійснив український безпілотник.
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