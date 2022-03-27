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Оккупанты принялись уничтожать украинские нефтебазы и продовольственные склады, - МВД

Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты начинают уничтожать нефтебазы и продовольственные склады Украины. Таким образом, Россия решила развязать экономическую войну против Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Они начали пробовать уничтожать нефтебазы и продуктовые склады. За последние дни нефтебазы в Калиновке, продуктовые склады в Северодонецке", - заявил Денисенко.

Он добавил, что Украине необходимо понимать стратегию оккупантов.

"Нам нужно понимать их стратегию. Я думаю, что это будет наша ключевая задача в ближайшие не недели, а дни - максимально рассредоточивать продукты питания со складов и рассредоточивать топливо, используя тактику так называемых мобильных складов и мобильных баз нефтепродуктов", - заявил советник главы МВД.

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