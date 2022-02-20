Оккупанты принудительно мобилизуют этнических греков на "войну с Украиной", - Денисова

"Мне стало известно, что мужчин из села Стыла на временно оккупированной территории Донецкой области, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной", - отметила она.

По ее словам, в связи с этим жители села обратились за помощью и в целях огласки к послу Греции в Украине.

"Уже известно о вывозе в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Еще один мужчина скрывается от оккупационных войск, опасаясь за свою жизнь", - подчеркнула Денисова.

Кроме того, она добавила, что жителям ОРДЛО приходят смс о необходимости прибыть в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью. Принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом.

"В частности, статьей 51 Конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", - отметила омбудсмен.