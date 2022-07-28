Оккупанты придумали "замену" Антоновскому мосту

Российские оккупанты после удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне, занялись установкой понтонной альтернативы важной переправы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Четыре буксира, которые тянут за собой понтоны с автомобилями, не решат проблему со снабжением военной группировки орков в Херсоне", - написал он.

По его мнению, не сильно они помогут и при отступлении оккупационных войск.

"И уж точно на них не хватит места для коллабарантов, когда их хозяев погонят с Херсона..." - констатировал Соболевский.