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Оккупанты придумали "замену" Антоновскому мосту

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Херсон, Четверг 28 июля 2022 15:24
Оккупанты придумали "замену" Антоновскому мосту Фото: поврежденный Антоновский мост (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты после удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне, занялись установкой понтонной альтернативы важной переправы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

Оккупанты придумали &quot;замену&quot; Антоновскому мосту

"Четыре буксира, которые тянут за собой понтоны с автомобилями, не решат проблему со снабжением военной группировки орков в Херсоне", - написал он.

По его мнению, не сильно они помогут и при отступлении оккупационных войск.

"И уж точно на них не хватит места для коллабарантов, когда их хозяев погонят с Херсона..." - констатировал Соболевский.

Как сообщалось, российские военные после удара ВСУ по Антоновскому мосту планируют построить понтонную переправу. Приступили к обследованию нескольких участков Днепра.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российская оккупация Херсонской области зависит от трех мостов: железнодорожного, Каховского и Дарьевского.

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