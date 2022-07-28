Окупанти вигадали "заміну" Антонівському мосту

Російські окупанти після удару ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні зайнялися встановленням понтонної альтернативи важливої переправи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Чотири буксири, які тягнуть за собою понтони з автомобілями, не вирішать проблеми із постачанням військового угруповання орків у Херсоні", - написав він.

На його думку, не надто вони допоможуть і при відступі окупаційних військ.

"І точно на них не вистачить місця для колабарантів, коли їх господарів поженуть з Херсона..." - констатував Соболевський.