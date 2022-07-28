Окупанти вигадали "заміну" Антонівському мосту
Російські окупанти після удару ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні зайнялися встановленням понтонної альтернативи важливої переправи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.
"Чотири буксири, які тягнуть за собою понтони з автомобілями, не вирішать проблеми із постачанням військового угруповання орків у Херсоні", - написав він.
На його думку, не надто вони допоможуть і при відступі окупаційних військ.
"І точно на них не вистачить місця для колабарантів, коли їх господарів поженуть з Херсона..." - констатував Соболевський.
Як повідомлялось, російські військові після удару ЗСУ по Антонівському мосту планують побудувати понтонну переправу. Розпочали обстеження кількох ділянок Дніпра.
Раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що російська окупація Херсонської області залежить від трьох мостів: залізничного, Каховського та Дар'євського.
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